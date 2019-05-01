прокат элетросамокатов

В правилах дорожного движения нет понятие электросамокат, поэтому управляющие электросамокатом приравниваются к пешеходам. В 2019 году депутатами разработан ряд инициатив в отношении правового казуса. У электротранспорта появилось название – средства индивидуальной мобильности (СИМ). СИМ – это электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры, роликовые коньки и скейтборды. PROcamokat прокат принимал активное участие в обсуждениях инициатив. Ссылки на записи программ с нашим участием будут выложены в социальные сети. PROcamokat прокат, поддерживает предлагаемые инициативы и призывает своих клиентов следовать простым правилам : 1. Детям от 7 лет до 14 лет кататься только по пешеходным дорожкам, тротуарам, в пешеходных зонах. 2. От 14 лет в сферу катания добавить велодорожки. 3. Взрослым можно выезжать на обочины и правый край проезжей части дорог. Пожалуйста, ограничьте скорость вашего электросамоката 60 км/ч на проезжей части. И не превышайте скорость 20 км/ч, если вы катаетесь по пешеходным зонам. Все электросамокаты нашего проката оснащены необходимыми светоотражателями и фарами для безопасного движения. Мы следим за техническим состоянием прокатного парка. Перед каждой сдачей в аренду мы проверяем: 1. Тормозную систему. 2. Давление в шинах. 3. Заряд аккумулятора. 4. Исправность работы светотехники. PROcamokat это не только прокат электросамокатов, мы оказываем услуги по ремонту электротранспорта. PROcamokat ремонт – наша вторая специализация. У нас работаю дипломированные специалисты, поэтому наш прокатный парк в отличном техническом состоянии. Мы рекомендуем нашим клиентам, не слушать громко плеер во время движения. Не включать «restart» в настройках электросамоката. Это простые правила позволят сделать вашу прогулку позитивной и принесут только положительные впечатления.