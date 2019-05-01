прокат элетросамокатов

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Большой выбор!

Выгодные тарифы!

Наш прокат отличается:

Электросамокат всегда с заряженным аккумулятором

В нашем прокате электросмокаты всегда выдаются с заряженным аккумулятором.

Электросамокат подойдет именно Вам

Мы поможем выбрать модель самоката для любой прогулки хрупкой девушке, юноше или брутальному мужчине.

Адаптивные тарифы проката

Несколько часов или на неделю, один или несколько - разные скидки для тарифов. Наш тариф всегда окажется выгоднее.

Доставка

Мы доставим Вам выбранные электросамокаты в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья. Доставка не обязательное условие проката, вы можете забрать электросамокаты у нас в Жулебино.

Сегодня в прокате PROcamokat

Аренда в городских условиях

Легкие и компактные

Xiaomi электросамокат

Xiaomi

Ждете от поездки размеренной прогулки, тогда для Вас в нашем прокате есть  электросамокат Xiaomi. Размеренный Xiaomi классика проката. Эта модель выбрана нами для начала продаж. Пробуйте, катайтесь и покупайте! Стоимость аренды

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Kugoo S3

Вы хотите почувствовать скорость и маневренность и при этом нужен легкий элекросамокат? Kugoo S3 — оптимальный выбор для аренды
Стоимость аренды

Электросамокат Kugoo-s3

Для аренды по любым рельефам

Длительные прогулки

Электросамокат Kugoo m4

Kugoo M4

Будете кататься на электросамокате по любым типам дорожного покрытия? Лесные тропки, тротуарная плитка — Kugoo M4 обеспечит плавность поездки для любого райдера (электросамокат сдается в аренду с сиденьем). 
Стоимость аренды

Kugoo G-Booster

Хотите почувствовать адреналин? Ярких эмоций от прогулки? В нашем прокате у вас спросят водительское удостоверение на право управления транспортным средством и предложат Kugoo G-Booster.
Стоимость аренды

Электросамокат Kuga g-booster

Выбери свой элекросамокат

Для корпоративных и постоянных клиентов, в том числе клиентов прошлого сезона, в нашем прокате действуют специальная стоимость залога. Уточняйте при аренде.

Xiaomi/Kugoo S3

1 электросамокат в рублях

  • 1 500 сутки
  • 1 200 на 6 часов
  • 400 от 1 час
  • 7 000 залог
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Kugoo M4

1 электросамокат в рублях

  • 2 200 сутки
  • 1 800 на 6 часов
  • 600 от 1 час
  • 12 000 залог
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Kugoo G Booster

1 электросамокат в рублях

  • 3 500 сутки
  • 2 500 на 6 часов
  • 1 000 от 1 час
  • 20 000 залог
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вопросы
Мы готовы ответить на Ваши вопросы

Мы готовы ответить на Ваши вопросы. Пишите в WhatsApp и звоните. Ответы в социальных сетях размещаем 1 раз в сутки.

Для корпоративных клиентов действуют скидки на тарифы и залог. Мы осуществляем поддержку проката: замену электросамоката, доставку, консультации. Мы работаем с event агенствами, застройщиками на выставках, организаторами экскурсий. Наши электросамокаты арендовали как для масштабных мероприятий, таких как Макс или Армия 2019, так и для проведения фотосессий и киносъемок. Для каждого мероприятия мы подбираем оптимальный парк электросамокатов.

В точки выдачи или при доставке электросамокатов с Вами заключат Договор аренды и оформят Акт передачи, попросят внести стоимость аренды и залог.Для оформления потребуется паспорт РФ. В указанные в Акте время и месте мы будем ждать Вас для возврата электросамокатов. Наш сотрудник проверит исправность электротранспорта и вернет Вам залог. 

Предусмотрены скидки за количество электросамокатов и длительность аренды. 

Если Вы не предупреждаете о продолжении аренды, электросамокат будет заблокирован. Данные договора и GPS электросамоката будут переданы в коллекторское агенство, для возврата в до судебном порядке. Залог Вам не будет возвращен. Если адендатор уклоняется от возврата электросамоката, то коллекторское агенство обращается в суд, для истребования сумму оценочной стоимости имущества, указанной в Акте передачи, являющемся неотемлемой часть договора проката.

Тариф пол дня — это аренда электросамоката на 6 часов. Последний час сдачи 21.00.

В правилах дорожного движения нет понятие электросамокат, поэтому управляющие электросамокатом приравниваются к пешеходам. В 2019 году депутатами разработан ряд инициатив в отношении правового казуса. У электротранспорта появилось название – средства индивидуальной мобильности (СИМ). СИМ – это электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры, роликовые коньки и скейтборды. PROcamokat прокат принимал активное участие в обсуждениях инициатив. Ссылки на записи программ с нашим участием будут выложены в социальные сети. PROcamokat прокат, поддерживает предлагаемые инициативы и призывает своих клиентов следовать простым правилам : 1. Детям от 7 лет до 14 лет кататься только по пешеходным дорожкам, тротуарам, в пешеходных зонах. 2. От 14 лет в сферу катания добавить велодорожки. 3. Взрослым можно выезжать на обочины и правый край проезжей части дорог. Пожалуйста, ограничьте скорость вашего электросамоката 60 км/ч на проезжей части. И не превышайте скорость 20 км/ч, если вы катаетесь по пешеходным зонам. Все электросамокаты нашего проката оснащены необходимыми светоотражателями и фарами для безопасного движения. Мы следим за техническим состоянием прокатного парка. Перед каждой сдачей в аренду мы проверяем: 1. Тормозную систему. 2. Давление в шинах. 3. Заряд аккумулятора. 4. Исправность работы светотехники. PROcamokat это не только прокат электросамокатов, мы оказываем услуги по ремонту электротранспорта. PROcamokat ремонт – наша вторая специализация. У нас работаю дипломированные специалисты, поэтому наш прокатный парк в отличном техническом состоянии. Мы рекомендуем нашим клиентам, не слушать громко плеер во время движения. Не включать «restart» в настройках электросамоката. Это простые правила позволят сделать вашу прогулку позитивной и принесут только положительные впечатления.

Все парки Москвы открыты для прогулок на электросамокате. Обращаем ваше внимание, что в парках есть зоны не доступные для катание не только на электросамокате, но и на всех СИМ. Это зоны с насыпным гравийным покрытием.  Такие зоны есть в Кусково, Царицыно и других парках. Наши клиенты  проверили удобство катания на бульварах Москвы, Пречистинке, Таганскому району, ВДНХ, Парке Горького, Кусково, Царицино, родному Жулебино и другим районам. Маршруты, которыми делаться с нами, мы выкладываем в социальных сетях.

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